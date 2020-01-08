امتلك وحدتك في بمقدم 0 % وبالتقسيط علي 10 سنين في فيلا بسعر الشقة

(للبيع)
|مع اقوي شركات التطوير العقاري شركة مدينة نصر اكتر من 30 سنة في التطوير العقاري في مصر استلام سنة ونص مساحا ت تبدا من 150 م للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049568
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