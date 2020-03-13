امتلك وحدتك في اهم موقع في اكتوبر دقايق من المحور بمقدم 5%

(للبيع)
|ادفع 5% وامتلك وحدتك كاملة التشطيب في اميز موقع في اكتوبر دقايق من المحور ومن مول العرب وميدان جهينة اكتر مكان في اكتوبر موقع مميز ومش بس الموقع اللي مميز قسطك في كمبوند صبور مميز لاول مرة في اكتوبر اطول فترة سداد 10 سنين وبدون فوايد امتلك وحدتك في ارقي كمبوند في اكتوبر وقسط براحتك للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055893
180,000 جنيه
181,000 جنيه
253,000 جنيه
5,000 جنيه
180,000 جنيه
8,000 جنيه
779,000 جنيه
390,000 جنيه
186,000 جنيه
246,000 جنيه
179,000 جنيه
2,000 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
4,000 جنيه