امتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد 24 الف سعر المتر

(للبيع)
|هتمتلك وحدتك في ابراج زيد مع شركة ساويرس علي فيو 65 فدان بافضل سعر للمتر 24الف للمتر السعر شامل التكيفات والجراج والمطبخ مساحات تبدا من 120 م للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|24,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049704
877,000 جنيه
777,000 جنيه
100,000 جنيه
7,000 جنيه
6,000 جنيه
3,200 جنيه
24,000 جنيه
370,000 جنيه
877,000 جنيه
300,000 جنيه
777,000 جنيه
1,500,000 جنيه
4,000 جنيه
750,000 جنيه
(للبيع)- في 6 أكتوبر مصر
100,000 جنيه