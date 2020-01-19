امتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد 24 الف سعر المتر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
هتمتلك وحدتك في ابراج زيد مع شركة ساويرس علي فيو 65 فدان بافضل سعر للمتر 24الف للمتر السعر شامل التكيفات والجراج والمطبخ مساحات تبدا من 120 م للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 24,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049704
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19/1/2020
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18/1/2020
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18/1/2020
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18/1/2020
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18/1/2020
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18/1/2020
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17/1/2020
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