امتلك وحدتك شاملة المطابخ والتكيفات والجراج 24 الف سعر المتر الشيخ زايد

(للبيع)
|شقتك كاملة التشطيب مطابخ وتكيفات والجراج بسعر متر 24 الف واستمتع بحياة مختلفة في الشيخ زايد علي فيو65 فدان من الاند سكيب واستمتع بخدمات فندقية للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|24,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050456
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