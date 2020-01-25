امتلك وحدتك شاملة المطابخ والتكيفات والجراج 24 الف سعر المتر الشيخ زايد

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقتك كاملة التشطيب مطابخ وتكيفات والجراج بسعر متر 24 الف واستمتع بحياة مختلفة في الشيخ زايد علي فيو65 فدان من الاند سكيب واستمتع بخدمات فندقية للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 24,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050456
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24/1/2020
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24/1/2020
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24/1/2020
صورة الاعلان: تملك شقتك باكتوبر بارقى الاماكن ، بحى البوليفارد - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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21/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
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امتلك شقتك باكتوبر باطول فترة سداد

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد 24 الف سعر المتر - في 6 أكتوبر مصر

امتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد 24 الف سعر المتر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

هتمتلك وحدتك في ابراج زيد مع شركة ساويرس علي فيو 65 فدان بافضل سعر للمتر 24الف للمتر السعر شامل الت.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

24,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

877,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

777,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر شقه بالدور الاول مساحه 200م 3نوم/3حمام / ريسبشن 3 ق .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

19/1/2020
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