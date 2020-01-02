(للبيع)
|امتلك وحدتك بكمبوند دار مصر بحدايق اكتوبر كمبوند كامل متكامل امن 24 ساعه وخدمات شقه بعمارات العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه شقه 130 م (3 نوم / 2حمام / مطبخ / ريسبشن 2 ق) بالدور الخامس المطلوب 250 الف جنيه و الباقى بالتقسيط على 4 سنوات كود الاعلان 140371 للتواصل 01002885110
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samah.ramcees
|التليفون:
|+201002885110
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|العنوان:
|- بي
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047419
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