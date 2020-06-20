امتلك وحدتك بالقرب من ارض المعارض فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|دلوقتى تقدر تمتلك شقتك داخل كمبوند ارمونيا بالعاصمةالادارية الجديدة حيث تتميز بالمساحات الواسعة والخصوصية شقتك 190م (3 غرف+2حمام+ ريسبشن+تراس +مطبخ ) وتتميز بالخدمات التى تحتاجها من نوادى رياضية ومول تجارية وغيرهامن الخدمات للاستفسار كلمنا على 01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|380,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061113
190,000 جنيه
اتصل
211,000 جنيه
190,000 جنيه
309,000 جنيه
220,000 جنيه
203,000 جنيه
237,000 جنيه
180,000 جنيه
175,000 جنيه
218,000 جنيه
202,000 جنيه
208,000 جنيه
302,000 جنيه
650,000 جنيه