امتلك وحدتك بالعاصمة الادارية الجديدة بمقدم 9% فقط وقسط حتي 10 سنوات

(للبيع)
|ب 5000 جنيه فقط احجز وحدتك بالعاصمة الادارية الجديدة باقل مقدم يبداء من 9 % وتسهلات سداد حتي 10 سنوات . بمساحات مختلفة تبداء من 71 متر الي 343 متر . لمزيد من المعلومات والحجز ارجو الاتصال علي / 01234508803
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة وتد للاستثمار العقاري
|التليفون:
|01234508803
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية الجديدة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103379
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