امتلك وحدتك بالجاكوزي وعيش حياة الملوك

امتلك وحدتك وعيش حياة الملوك انت واسرتك وحدتك 160م(3غرف+3حمام+مطبخ+غرفة تخزين+dressing room+تراس+جاكوزي) استمتع انت واسرتك كل يوم بارقى وافضل الخدمات اللي وفرنهالك مطاعم وكافيهات بافضل وارقى خدمة حمامات سباحه موزعه بارقى التصاميم منطقة العاب للاطفال مزودة بامن وحراسه ع مدار 24ساعه مستشفيات مزودة باجهزة طبيه حديثه وفريق طبي مميز مولات تجاريه لهواة الshopping مش كده وبس في خدمات تاني كتير جدا متفكرش كتير وكلمنا حالا ع01279885336 فون او واتس اب