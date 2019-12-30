امتلك وحدتك بأكبر عائد استثماري في العاصمة الإدارية

(للبيع)
|امتلك شقتك واستثمر براحتك بأكبر عائد استثماري في العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وامن وحراسة 24 ساعة وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047078
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