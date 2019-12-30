امتلك وحدتك بأكبر عائد استثماري في العاصمة الإدارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك وحدتك بأكبر عائد استثماري في العاصمة الإدارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك واستثمر براحتك بأكبر عائد استثماري في العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وامن وحراسة 24 ساعة وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047078
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بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

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بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 م 📍قريبة من ⬅️مركز.
العنوان:

القاهرة - مصر
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اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: اختار صح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اختار صح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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اختيارك صح بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية 170م (3 غرف نوم .
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30/12/2019
صورة الاعلان: نفسك تعيش فى هدوء تعالى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

نفسك تعيش فى هدوء تعالى العاصمة الادارية الجديدة

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- في القاهرة مصر

هتقدر تعيش فى هدوء بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية 187م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بview مم.
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201,000 جنيه

30/12/2019
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امتلك شقتك في green avenue بالقرب من الجامعة الروسية

(للبيع)

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30/12/2019
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية هتنسيك حياتك - في القاهرة مصر

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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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القسم: 

168,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: وسط الهدوء والاسترخاء امتلك شقتك في green avenue - في القاهرة مصر

وسط الهدوء والاسترخاء امتلك شقتك في green avenue

(للتقسيط)

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امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وسط الاسترخاء والهدوء والفيو الرائع وشقتك 200م (.
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210,000 جنيه

30/12/2019
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صورة الاعلان: بمستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بمستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بمستوى عالى من الخدمات وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 220 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +م.
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250,000 جنيه

30/12/2019
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اسكن في green avenue وسط أمن وحراسة على مدار 24 ساعة

(للبيع)

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امتلك في العاصمة الادارية وعيش في كمبوند green avenue وسط امن وحراسة علي مدار 24 ساعة وجمب كل خدماتك.
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215,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: فرصة مميزة للاستثمار فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

فرصة مميزة للاستثمار فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصتك مميزة للاستثمار بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بموق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: العروض لسه مستمرة معانا فى Town Gate - في القاهرة مصر

العروض لسه مستمرة معانا فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروضنا لسه مستمرة معانا فى Town Gate بامتلاك شقة بالقرب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية 155م (3 غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: برقى هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

برقى هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك وسط الرقى فى العاصمة الادارية الجديدة 195 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: اخيرا هتعيش مع السفراء فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

اخيرا هتعيش مع السفراء فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اخيرا هتعيش مع السفراء فى العاصمة الادارية وهتمتلك شقتك 187م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

📍االحق العررررو ض فرصه لن تكرر من شركة زياد الإستثمار العقاري وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

29/12/2019
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تحب تسكن قريب من العيادات الطبية تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: مش اى حد هيسكن جمبك فى Town Gateاختار جيرانك - في القاهرة مصر

مش اى حد هيسكن جمبك فى Town Gateاختار جيرانك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار جيرانك فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك وسط الرقى والرفاهية والمساحات الخضراء واستمتع بكل الخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

29/12/2019
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