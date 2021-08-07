امتلك وحدتك السكنية ف كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية منطقة R7

تمتع بحياة الخصوصية والرفاهيه شقة في كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية منطقه R7 علي المحور المركزي 163 م 3 غرف 3 حمام غرفه غسيل مطبخ رسبيشن تراس كمبوند ارمونيا الذى يتميز بموقعه المتميز : • في قلب العاصمة الادارية تقاطع R7 مع E3 بالقرب من : • الحي الدبلوماسي، النهر الأخضر. • مسجد الفتاح العليم. • الكاتدرائية، المؤسسات الحكومية. • يبتعد قليلاً عن القصر الرئاسي، كما يقع بالقرب من فندق الماسة. • قربه من الطريق الدائري الإقليمي ومن محور الشيخ محمد بن زايد. • على بعد 10 كيلو متر من مطار القاهرة.