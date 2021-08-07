امتلك وحدتك السكنية ف كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية منطقة R7

(للبيع)
|تمتع بحياة الخصوصية والرفاهيه شقة في كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية منطقه R7 علي المحور المركزي 163 م 3 غرف 3 حمام غرفه غسيل مطبخ رسبيشن تراس كمبوند ارمونيا الذى يتميز بموقعه المتميز : • في قلب العاصمة الادارية تقاطع R7 مع E3 بالقرب من : • الحي الدبلوماسي، النهر الأخضر. • مسجد الفتاح العليم. • الكاتدرائية، المؤسسات الحكومية. • يبتعد قليلاً عن القصر الرئاسي، كما يقع بالقرب من فندق الماسة. • قربه من الطريق الدائري الإقليمي ومن محور الشيخ محمد بن زايد. • على بعد 10 كيلو متر من مطار القاهرة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة- العاصمه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101963
1,000 جنيه
4,500 جنيه
750 جنيه
900 جنيه
550 جنيه
550 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
33,000 جنيه
950 جنيه
900 جنيه
1,500 جنيه
650 جنيه
900 جنيه
900 جنيه
7,000 جنيه
8,500 جنيه