امتلك وحدتك السكنية ف ارقي كمبوند ف العاصمة الجديدة بمقدم 84 الف

(للتقسيط)
|استثمر وامتلك شقتك بموقع متميز ف قلب العاصمة بمنطقة r7 بجوار الحي الدبلومسي بمقدم 84 الف واطول فترة سداد وبدون فوايد شقتك بمساحة 124 مكونة من: (2غرفة+حمام+مطبخ+ريسبشن) وكل الخدمات اللي بتحلم بيها هتلاقيها في اكبر كمبوند سكني راقي متكامل الخدمات وكمان خدمات على الروف ملهاش مثيل يلا كلمنا وانتهز الفرصة واحجز وحدتك باقل سعر تنافسي للمتر قبل غلاء الاسعار ع 01021551076 او راسلنا ع واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mai
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083979
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