امتلك وحدتك السكنية بجرين تراس وليك مع فرصة اختيار التشطيب بالتكيفات

(للتقسيط)
|لو نفسك تمتلك في العاصمة الجديدة باقل مقدم وقسط ع قد الايد امتلك وحدتك السكنية في كموند ديجوياا بفيو اكواريوم بمستوي عالي من الرفاهية بمساحة 164م مكون من : (3غرف+2حمام+مطبخ+ريسبشن+جرين تراس ) وخليك قريب من كل خدمات من حمام سباحة ,لاندسكيب ,جراج , ونادي رياضي مدارس انترناشونال وغيرها كتير وكمان خدمات ع الروف من اوت دور سينما واوت دور جيم بمقدم (103 الف) واقسط ع اطول فترة سداد ممكنة وبدون فوايد واشتراك نادي مجانا وجراج عند التعاقد مع فرصة اختيار وحدتك متشطبة بالتكيفات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|103,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086389
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