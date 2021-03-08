امتلك وحدتك السكنية بجرين تراس وليك مع فرصة اختيار التشطيب بالتكيفات

لو نفسك تمتلك في العاصمة الجديدة باقل مقدم وقسط ع قد الايد امتلك وحدتك السكنية في كموند ديجوياا بفيو اكواريوم بمستوي عالي من الرفاهية بمساحة 164م مكون من : (3غرف+2حمام+مطبخ+ريسبشن+جرين تراس ) وخليك قريب من كل خدمات من حمام سباحة ,لاندسكيب ,جراج , ونادي رياضي مدارس انترناشونال وغيرها كتير وكمان خدمات ع الروف من اوت دور سينما واوت دور جيم بمقدم (103 الف) واقسط ع اطول فترة سداد ممكنة وبدون فوايد واشتراك نادي مجانا وجراج عند التعاقد مع فرصة اختيار وحدتك متشطبة بالتكيفات