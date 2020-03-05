امتلك وحدتك الان بمدينة الشروق من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى

(للبيع)
|ونقدم لكم اقوى العروض بـ #مدينة_الشروق ** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف + 1 حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع مميز قريبه من مركز المدينة ونادى جرين هيلز امام كمبوند الباتيو 5 عرض لمده اسبوع فقط بـ 469,000 ج كاش بدل من 510,000 ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055090
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