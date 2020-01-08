امتلك واستثمر و زود دخلك في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك واستثمر و زود دخلك من شاليهك في راس سدر وجمب كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048053
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