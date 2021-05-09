امتلك واستثمر في العين السخنة بمقدم ميخطرش على بالك

(للبيع)
|شاليه للبيع في اروما السخنة 100م(2غرفة + ريسيبشن + مطبخ + حمام + تراس) على البحر ووسط المساحات الخضراء وحمامات السباحة مميزات اروما السخنة حمامات سباحة بحيرات شاطئ رملي مساحات خضراء ملاعب مطاعم كافيهات فندق 4 نجوم كيدز ايريا حمامات سباحة مغطاة للسيدات مسجد مارينا للصيد كل ده واكتر في اروما العين السخنة بالتقسيط المريح تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات والغاز للتواصل معانا والاستفسار شرفنا على 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انغام
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|اروما السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|47,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093682
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