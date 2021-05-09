امتلك واستثمر في العين السخنة بمقدم ميخطرش على بالك

شاليه للبيع في اروما السخنة 100م(2غرفة + ريسيبشن + مطبخ + حمام + تراس) على البحر ووسط المساحات الخضراء وحمامات السباحة مميزات اروما السخنة حمامات سباحة بحيرات شاطئ رملي مساحات خضراء ملاعب مطاعم كافيهات فندق 4 نجوم كيدز ايريا حمامات سباحة مغطاة للسيدات مسجد مارينا للصيد كل ده واكتر في اروما العين السخنة بالتقسيط المريح تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات والغاز للتواصل معانا والاستفسار شرفنا على 01013937774