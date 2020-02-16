امتلك مكتب بالعاصمة بموقع مميز جدا

(للبيع)
|امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بموقع مميز جدا بمول sixty امام وزارة المالية مباشرة ومدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح ومقرات البنوك الرئيسية ومكتبك 55م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053067
341,000 جنيه
120,000 جنيه
330,000 جنيه
297,000 جنيه
232,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
135,000 جنيه
143,000 جنيه
246,000 جنيه
330,000 جنيه
150,000 جنيه
203,000 جنيه
120,000 جنيه
4,000 جنيه
150,000 جنيه
4,000 جنيه