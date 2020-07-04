امتلك مكتب بالعاصمة بأقل سعر للمتر في مول sixty

(للبيع)
|امتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر في مول sixty في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح والمكتب 73م تشطيب كامل بالتكييفات بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|345,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062396
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
735,000 جنيه
231,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه