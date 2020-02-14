امتلك مكتب بالعاصمة امام وزارة المالية بدون مقدم

(للتقسيط)
|امتلك مكتب العاصمة الادارية الجديدة في موقعه المميز جدا بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات تضم مترو الانفاق وترام داخلي بالحي المالي والحكومي وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ودار الاوبرا المصرية الجديدة ومساحة مكتبك 80م تشطيب كامل بالتكييفات بدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بمول sixty
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052709
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