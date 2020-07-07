امتلك مكتب بالعاصمة الادارية وكبر شركتك

(للبيع)
|امتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وكبر شركتك بالحي المالي وجمب اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم والمكتب 61م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|289,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062723
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