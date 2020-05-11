امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياه في العاصمه

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياه في العاصمه - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياة بالعاصمة الادارية الجديدة وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ومدينة الفنون والثقافة و دار الاوبرا المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة ومكتبك 146م تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 690,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059455
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كبر شركتك وخدلك مكتب بالعاصمة بجانب مقرات البنوك الرئيسية - في القاهرة مصر

كبر شركتك وخدلك مكتب بالعاصمة بجانب مقرات البنوك الرئيسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تكبر شركتك وتطور من نفسك خدلك مكتب جديد بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: الحق استثمارك ونجاحك وامتلك مكتب بالعاصمة - في القاهرة مصر

الحق استثمارك ونجاحك وامتلك مكتب بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة والحق استثمارك ونجاحك في مول sixty بمساحة 73م تشطيب كامل بالتكي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: اطمن علي مستقبلك وخدلك مكتب بالعاصمة - في القاهرة مصر

اطمن علي مستقبلك وخدلك مكتب بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اطمن علي مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة في مول مميز جدا امام وزارة الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

362,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: مكتبك علي اجمل لاند سكيب في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتبك علي اجمل لاند سكيب في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة علي اجمل لاند سكيب في مول مميز جدا مول sixty امام وزارة الما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: مكتبك لو مش في العاصمة مش هتطور من شركتك - في القاهرة مصر

مكتبك لو مش في العاصمة مش هتطور من شركتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تطور من شركتك امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادراية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وامام اكب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: مكتبك الجديد في مكانه المميز بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتبك الجديد في مكانه المميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتبك الجديد موجود بالعاصمة الادارية الجديدة في مكانه المميز جدا في مول sixty امام وزارة المالية مبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

12/4/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك مكتبك المميز بجانب مقرات البنوك الرئيسية بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك مكتبك المميز بجانب مقرات البنوك الرئيسية بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية الجديدة امتلك مكتبك المميز بجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد - في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وفي مكان مميز جدا بالحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

322,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

حقق حلمك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأمتلاكك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة حلمك هيتحقق واستثمارك هيكبر وهتنجح وهتضمن مستقبل اولادك ومكت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

362,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم - في القاهرة مصر

مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم في مكان مميز جدا بمول s.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

322,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty - في القاهرة مصر

مكتب اداري للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتب اداري بالعاصمة الادراية الجديدة في مكان مميز جدا بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية بجانب مقرات البنوك الرئيسية - في القاهرة مصر

مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية بجانب مقرات البنوك الرئيسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عشان مكتبك جزء من نجاح شركتك عملنالك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وفي مكان مميز جدا امام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

119,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم - في القاهرة مصر

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبموقع مميز جدا بمول si.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: عايز استثمار ونجاح امتلك مكتب في العاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

عايز استثمار ونجاح امتلك مكتب في العاصمة بدون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمارك ونجاحك موجودين في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بموقع مميز جدا بالحي المالي والحكومي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري تشطيب كامل بالتكييفات بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتبك الاداري تشطيب كامل بالتكييفات بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty تشطيب كامل بالتكييفات بمساحة 50م بدون مقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

15/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager