امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياه في العاصمه

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياة بالعاصمة الادارية الجديدة وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ومدينة الفنون والثقافة و دار الاوبرا المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة ومكتبك 146م تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|690,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059455
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