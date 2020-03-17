امتلك مكتبك امام اكبر أحواض سمكية في العاصمة الإدارية

امتلك محلك التجاري في مول باريس ايست paris east الذي يتميز بوجود في داخله أكبر أحواض سمكية ضخمة في العاصمة الإدارية. المحلات تبدأ مساحاتها من 25 متر. يقع المول في اميز منطقة في العاصمة الادارية منطقة MU 23 و المول يقع على مساحة 25 الف متر و توجد المباني علي 8337 متر. المول مكون من 11 دور مقسمة من تجاري و طبي و اداري. ادفع 20% مقدم و و استفيد بشهادة استثمار انت حر التصرف بها وبدون ماتدفع اي جنية لمدة سنتين و نصف لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او واتس اب: