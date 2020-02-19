امتلك مكتبك الاداري بمول بالعاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واستمتع بأستثمار دائم ومربح لانه بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة ومساحة المكتب 70م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053606
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