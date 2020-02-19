امتلك مكتبك الاداري بمول بالعاصمة بدون مقدم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك مكتبك الاداري بمول بالعاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

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امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واستمتع بأستثمار دائم ومربح لانه بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة ومساحة المكتب 70م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 203,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053606
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