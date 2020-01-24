امتلك مكتبك الاداري بجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية في العاصمة

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صورة الاعلان: امتلك مكتبك الاداري بجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية في العاصمة - في القاهرة مصر

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امتلك مكتبك الاداري الخاص في مول SIXTY العاصمة الادارية الجديدة ويقع المول بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية وبجانب اكبر سبكة مواصلات وبها مترو الانفاق وترام داخلي للعاصمة ومساحة المكتب 65م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 189,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050527
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11/1/2020
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