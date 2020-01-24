امتلك مكتبك الاداري بجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية في العاصمة

(للبيع)
|امتلك مكتبك الاداري الخاص في مول SIXTY العاصمة الادارية الجديدة ويقع المول بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية وبجانب اكبر سبكة مواصلات وبها مترو الانفاق وترام داخلي للعاصمة ومساحة المكتب 65م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050527
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