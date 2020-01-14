امتلك مصنع العلف بالتقسيط

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك مصنع العلف بالتقسيط - في كفر الشيخ مصر

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انشاء مصانع علف بالتقسيط امتلك مصنع علف بالتقسيط من شركة الجوهرى نظرا لأرتفاع أرباح مصانع الأعلاف وتكلفة الاعلاف المرتفعة هذة الأيام ما يقارب طن العلف من 400:300 للطن وهذا المبلغ عندما يتوافر لصاحب المزرعة عند تصنيع علفة بداخل مزرعتة تكون الارباح الأقتصادية الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65( برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 857 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049202
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صورة الاعلان: مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية

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13/1/2020
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- في كفر الشيخ مصر

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24/12/2019
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ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية

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857 جنيه

12/12/2019
صورة الاعلان: مفتت العلف Crumbler - في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف Crumbler

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف Crumbler * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف .
العنوان:

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القسم: 

984 جنيه

5/12/2019
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صورة الاعلان: امتلك مصنعك الخاص من العلف - في كفر الشيخ مصر

امتلك مصنعك الخاص من العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ساهم_فى_زيادة_انتاجك_من_الاعلاف امتلك_مصنعك_داخل_مزرعتك كان لازم نشوف حل لتقليل التكلفة على المربى .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
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652 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: دايات 360 لقطع غيار مكابس الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

دايات 360 لقطع غيار مكابس الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💪👌وصول شحنة فوووووورى من دايات 360 بيلكو لجميع انواع مكابس الاعلاف 💯✔.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

782 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: قطع غيار مصنعك من العلف - في كفر الشيخ مصر

قطع غيار مصنعك من العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لان مصنعك يستحق افضل قطع الغيار ⚒🛠💪والتى يجيب ان تتوفر فى الوقت المناسب ԍ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

758 جنيه

11/11/2019
صورة الاعلان: مشاحم مكابس العلف - في كفر الشيخ مصر

مشاحم مكابس العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشاحم مكابس العلف من شركة الجوهري تقدم شركة الجوهري المتخصصه في معدات مصانع الاعلاف و خطوط الانتاج .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

741 جنيه

10/11/2019
صورة الاعلان: مصانع اعلاف بالتقسيط - في كفر الشيخ مصر

مصانع اعلاف بالتقسيط

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مصانع اعلاف بالتقسيط نظرا لأرتفاع أرباح مصانع الأعلاف وتكلفة الاعلاف المرتفعة هذة الأيام ما يقارب طن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

417 جنيه

2/11/2019
صورة الاعلان: كبس السيلاج فى بالات دورانية - في كفر الشيخ مصر

كبس السيلاج فى بالات دورانية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

كبس السيلاج فى بالات دورانية - تقوم هذة الماكينة بكبس السيلاج وتغليفها فى شكل بالات دورانيه باوزان .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

874 جنيه

31/10/2019
صورة الاعلان: مشروع مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات مت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

541 جنيه

28/10/2019
صورة الاعلان: لما تجيب هيتر لعنبرك أسئل عن دفايات وهياتر الجوهرى - في كفر الشيخ مصر

لما تجيب هيتر لعنبرك أسئل عن دفايات وهياتر الجوهرى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

🐥🌦🌦لما تجيب هيتر لعنبرك أسئل عن دفايات وهياتر الجوهرى ليه الجوهرى؟ لانة عل.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

26/10/2019
صورة الاعلان: بفضل الله وتوفيقه تم تسليم خط انتاج كامل لانتاج الاعلاف لمصنع العطية - في كفر الشيخ مصر

بفضل الله وتوفيقه تم تسليم خط انتاج كامل لانتاج الاعلاف لمصنع العطية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

بفضل الله وتوفيقه تم تسليم خط انتاج كامل لانتاج الاعلاف لمصنع العطية تم بحمد الله المراحل الأخيرة لت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

100 جنيه

24/10/2019
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