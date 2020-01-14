امتلك مصنع العلف بالتقسيط

انشاء مصانع علف بالتقسيط امتلك مصنع علف بالتقسيط من شركة الجوهرى نظرا لأرتفاع أرباح مصانع الأعلاف وتكلفة الاعلاف المرتفعة هذة الأيام ما يقارب طن العلف من 400:300 للطن وهذا المبلغ عندما يتوافر لصاحب المزرعة عند تصنيع علفة بداخل مزرعتة تكون الارباح الأقتصادية الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65( برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري