امتلك مصنعك من العلف باقل التسهيلات

(للبيع)
|💯💪💪انشاء مصانع علف بالتقسيط 💯💪✔️امتلك مصنع علف بالتقسيط من شركة الجوهرى الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65( برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|895 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046412
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