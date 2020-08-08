امتلك محل في العاصمة واستمتع بأرقي استثمار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك محل في العاصمة واستمتع بأرقي استثمار - في القاهرة مصر

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امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في مول smart بخصم 10% واستمتع بأرقي استثمار وسط اكبر كثافة سكانية بالعاصمة في منطقة ال down town بجانب الحي الحكومي وحي الوزارات والمحطة المركزية للمونوريل والمحل 35م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا متضيعش الفرصة من ايدك واتصل ع 01279848994 او ابعت ع الواتساب واعرف التفاصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 187,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064523
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