امتلك محل في العاصمة واستمتع بأرقي استثمار

(للتقسيط)
|امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في مول smart بخصم 10% واستمتع بأرقي استثمار وسط اكبر كثافة سكانية بالعاصمة في منطقة ال down town بجانب الحي الحكومي وحي الوزارات والمحطة المركزية للمونوريل والمحل 35م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا متضيعش الفرصة من ايدك واتصل ع 01279848994 او ابعت ع الواتساب واعرف التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064523
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