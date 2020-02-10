امتلك محل في العاصمة واستثمر براحتك

محلك في العاصمة الادارية يعني استثمار اكتر وعائد اكبر ومستقبل ليك ولاودلاك ومساحة المحل 39م امام وزارة المالية واكبر مجمع سينما ومسارح وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة