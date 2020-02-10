امتلك محل في العاصمة واستثمر براحتك

(للبيع)
|محلك في العاصمة الادارية يعني استثمار اكتر وعائد اكبر ومستقبل ليك ولاودلاك ومساحة المحل 39م امام وزارة المالية واكبر مجمع سينما ومسارح وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|449,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052303
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