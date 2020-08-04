امتلك محل في العاصمة الادارية واستثمر صح

(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر صح وخدلك محلك في sixty mall في الحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومحلك 60م بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|819,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064248
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