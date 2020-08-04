امتلك محل في العاصمة الادارية واستثمر صح

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك محل في العاصمة الادارية واستثمر صح - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر صح وخدلك محلك في sixty mall في الحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومحلك 60م بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 819,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/8/2020
رقم الإعلان: 2064248
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بخصم 10% وبدون فوائد امتلك محلك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بخصم 10% وبدون فوائد امتلك محلك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الحق الخصم وتعالي امتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall واستثمر براحتك في اي وقت ومحلك 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

108,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية ع اجمل فيو لفندق الماسة - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية ع اجمل فيو لفندق الماسة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

تعالي امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بمنطقة ال down town بجوار فندق الماسة وبج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

408,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: محل للبيع 28 م بافضل دور بLaFayette mall - في القاهرة مصر

محل للبيع 28 م بافضل دور بLaFayette mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع باقوى العروض فى LaFayette mall وامتلك محلك 28 م بافضل دور بجوار food court و أمام السلم الك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط ع 96 شهرامتلك محلك فى بيراميدز مول - في القاهرة مصر

بالتقسيط ع 96 شهرامتلك محلك فى بيراميدز مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قسط وانت مرتاح فى بيراميدز مول وامتلك محلك 50 م تشطيب رخام +محارة قريب من مجلس الوزراء ومجلس الشعب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية بأقل سعر للمتر

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بأقل سعر للمتر امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

496,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: بخصم 20% امتلك محلك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بخصم 20% امتلك محلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 20% في smart mall بمنطقة ال down town بجوار فندق الماسة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

144,000 جنيه

30/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: محل للبيع في العاصمة الادارية بخصم 15% - في القاهرة مصر

محل للبيع في العاصمة الادارية بخصم 15%

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بخصم 15% امتلك محلك بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب حي المال والاعمال ومقرات اكبر البن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: محل للبيع بالعاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم - في القاهرة مصر

محل للبيع بالعاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بمساحة 53م بالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وبدون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

557,000 جنيه

28/7/2020
صورة الاعلان: الحق الخصم في العاصمة وامتلك محل في smart mall والعدد محدود جدا - في القاهرة مصر

الحق الخصم في العاصمة وامتلك محل في smart mall والعدد محدود جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall والحق الخصم ع المحلات والعدد محدود جدا في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

281,000 جنيه

28/7/2020
صورة الاعلان: ابدأ حياة جديدة وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

ابدأ حياة جديدة وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ابدأ حياتك من جديد واتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل مقدم وبالتقسيط ع اطول فترة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

28/7/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة بالتقسيط ع اطول فترة سداد - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة بالتقسيط ع اطول فترة سداد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وبأقل مقدم ومسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: الحق الخصم ع المحلات في العاصمة الادارية ولفترة محدودة جداااا - في القاهرة مصر

الحق الخصم ع المحلات في العاصمة الادارية ولفترة محدودة جداااا

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق الخصم ع المحلات لفترة محدودة جدا في smart mall ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

405,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: محل للبيع في العاصمة الادارية 66م بدون فوائد - في القاهرة مصر

محل للبيع في العاصمة الادارية 66م بدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

901,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: قريب من الدائرى الاقليمى امتلك محلك فى LaFayette mall - في القاهرة مصر

قريب من الدائرى الاقليمى امتلك محلك فى LaFayette mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك واستفيد باكبرعائد استثمارى فى العاصمة الادارية قريب من الطريق الدائرى وحى السفارات 35 م .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

368,000 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

باقل مقدم امتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بمقدم بسيط جدا هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية قريب من منطقة البنوك وحى الوزارات والحى الحكومى وكم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

26/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager