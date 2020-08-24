امتلك محل في العاصمة الادارية بجوار فندق الماسة مباشرة

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجوار فندق الماسة مباشرة وبجانب المحطة المركزية للمونوريل ف العاصمة وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط والمحل 20م تشطيب كامل يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 108,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/8/2020
رقم الإعلان: 2065640
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19/8/2020
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19/8/2020
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19/8/2020
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19/8/2020
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القسم: 

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18/8/2020
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17/8/2020
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17/8/2020
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العنوان:

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17/8/2020
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