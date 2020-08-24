امتلك محل في العاصمة الادارية بجوار فندق الماسة مباشرة

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجوار فندق الماسة مباشرة وبجانب المحطة المركزية للمونوريل ف العاصمة وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط والمحل 20م تشطيب كامل يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر