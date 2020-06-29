امتلك محل فى بيراميدز مول قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات

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|قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات امتلك محلك فى بيراميدز مول واستمتع بخدماتك الترفيهية منطقة تزحلق ع الماء واكواريوم وخليك قدام فندق الماسة وقريب من الحى الحكومى باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|352,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061821
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