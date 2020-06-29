امتلك محل فى بيراميدز مول قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات

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صورة الاعلان: امتلك محل فى بيراميدز مول قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات - في القاهرة مصر

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قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات امتلك محلك فى بيراميدز مول واستمتع بخدماتك الترفيهية منطقة تزحلق ع الماء واكواريوم وخليك قدام فندق الماسة وقريب من الحى الحكومى باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aya
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 352,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061821
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