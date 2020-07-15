امتلك محل فى بيراميدز مول ع النافورة الراقصة

(للبيع)
|محلك فى بيراميدز مول 40م باطلالة رائعة ع النافورة الراقصة وقريب من الحى الحكومى ودار الاوبرا وفندق الماسة باقل سعر للمتر وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى بيراميدز مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063052
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