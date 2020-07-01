امتلك محل فى اول مول تجارى فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك محل فى اول مول تجارى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك محل فى لافييت مول اول مول تجارى فى العاصمة الادارية امام بوابات فندق الماسة وقريب من المحطة المركزية وباجمل اطلالة ع النهر الاخضر بمساحات متنوعة واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى لافييت مول اول مول تجارى بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2062000
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