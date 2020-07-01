امتلك محل فى اول مول تجارى فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك محل فى لافييت مول اول مول تجارى فى العاصمة الادارية امام بوابات فندق الماسة وقريب من المحطة المركزية وباجمل اطلالة ع النهر الاخضر بمساحات متنوعة واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى لافييت مول اول مول تجارى بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062000
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