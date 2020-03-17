امتلك محل دوبلكس في مول بارك لين بالعاصمة الادارية بمقدم 10% فقط

امتلك محل دوبلكس في مول تجاري متكامل في العاصمة الإدارية بمساحة 170م مع مساحة خارجية 154 م المول داخل كمبوند بارك لين الذي يعتبر ثاني قطعة تقع على هذا المحور والذي يُعد من أهم المحاور التي تربط العاصمة الإدارية والمدن المحيطة بها. مميزات مول بارك لين يتميز بتوفر جراجات خاصة للسيارات تحت الأرض، بما يضمن الأمان وسهولة الوصول من وإلى المبنى دون أي عوائق ومساحات خضراء واسعة . طريقة الدفع:ادفع مقدم 10% وقسط الباقي علي 72 شهر بدون فوائد. لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او الواتس اب