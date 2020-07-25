امتلك محل بخصم 20% في العاصمة الادارية واستثمر براحتك

(للتقسيط)
|امتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في smart mall ومحلك 55م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد في ال down town وسط اكبر كثافة سكانية وعلي بعد دقائق من محور بن زايد وبجانب منطقة الوزارات والمحطة المركزية للمونوريل وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994 او كلمنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|297,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063783
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