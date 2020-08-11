امتلك محل بجوار حى الوزارات فى LaFayette mall

(للبيع)
|بجوار حى الوزارات امتلك محلك بالعاصمة الادارية 60 م بالدور 5 قريب من Cinema IMAX امام فندق الماسة مباشرة وباجمل فيو للنافورة الراقصة باقل مقدم وبالتقسيط المريح ع 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى LaFayette mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|420,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064819
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