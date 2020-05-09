امتلك محل بالعاصمة الادارية ومتشيلش هم المقدم

(للتقسيط)
|محلك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يعني مش هتشيل هم المقدم ولا هم القسط ومساحته 60م في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق وعشان تعرف معلومات اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|901,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059328
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