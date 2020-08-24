امتلك محل بالتقسيط المريح في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|تعالي ع العاصمة الادارية الجديدة وامتلك محلك التجاري 53م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب متحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|557,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065636
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