امتلك محل بارضيات رخام فى Masa Mall

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك محل بارضيات رخام فى Masa Mall - في القاهرة مصر

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امتلك محلك فى Masa Mall بارضيات رخام امام فندق الماسة وقريب من الحى الدبلوماسى والحى الحكومى بمساحات مختلفة باكبر عائد استثمارى سنوى لحد الاستلام بانظمة سداد مختلفة واطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى Masa Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 90,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2020
رقم الإعلان: 2060435
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السعر
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صورة الاعلان: امام فندق الماسة امتلك محلك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

امام فندق الماسة امتلك محلك فى Masa Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فى Masa Mall هتمتلك محلك امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 باكبر عائد استثمارى يصل الى 16 % ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: باقساط تصل الى 120 شهر امتلك مكانك فى ماسة مول - في القاهرة مصر

باقساط تصل الى 120 شهر امتلك مكانك فى ماسة مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يلا تعالى استثمر فى الماسة مول و امتلك محلك تشطيب رخام + محارة بمساحات تبدأ من 26 م بموقع مميز جدا ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية من غير مقدم - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية من غير مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة من غير ماتدفع اي مقدم ومن غير فوائد وبالتقسيط المريح ومساحته .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: بعائد سنوى لحد الاستلام هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بعائد سنوى لحد الاستلام هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالى وافتح محلك فى Masa Mall باميز المواقع بالعاصمة الادارية واستفيد بعائد 16% سنويا لحد الاستلام و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

6/6/2020
صورة الاعلان: متشلش هم الاقساط وتعالى امتنلك محلك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

متشلش هم الاقساط وتعالى امتنلك محلك فى Masa Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتى فى Masa Mall هتقدر تقسط وانت مرتاح وهتمتلك محلك امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 بامي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

6/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك قريب من اكبر كتل سكانية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محلك قريب من اكبر كتل سكانية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يلا وقبل اى حد امتلك مكانك التجارى فى Masa Mall بمساحات تبدا من 20 م تشطيب رخام ومحارة باميز موقع فى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

3/6/2020
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صورة الاعلان: محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة وقريب من حى الاعمال ودار الاوبرا بعائد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع امام فندق الماسة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للبيع امام فندق الماسة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالى وافتح محلك فى Masa Mall واستفاد بعائد 12 % سنويا لحد الاستلام وكمان اختار الديكور اللى يعجبك ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: ميني ماركت - في القاهرة مصر

ميني ماركت

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

محتاج ميني ماركت ويكون كام من 110الي 50متر او 70م وبه اررف مستعمله او جديده تكون بسعر في متاول اليد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

-1 جنيه

31/5/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة بدون مقدم يعني مش هتلاقي فرصة احسن من كدة - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة بدون مقدم يعني مش هتلاقي فرصة احسن من كدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق فرصة عمرك واستمتع بأحلي استثمار في موقع متميز جدا بالحي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

643,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: محلك بدون مقدم وبدون فوائد في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محلك بدون مقدم وبدون فوائد في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

847,000 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: رشوف مستقبل اولادك بشكل احسن وامتلك محلك في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

رشوف مستقبل اولادك بشكل احسن وامتلك محلك في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شوف مستقبل اولادك بشكل احسن وامتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر في اي وقت ومش هتدفع مقدم ول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

656,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: امتلك محل بالعاصمة الادارية ومتشيلش هم المقدم - في القاهرة مصر

امتلك محل بالعاصمة الادارية ومتشيلش هم المقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يعني مش هتشيل هم المقدم ولا هم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

901,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: عشانك انت وبس محلك في العاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

عشانك انت وبس محلك في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ابدأ استثمار جديدة وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة عشانك انت وبس بالتقسيط المريح وبدون فوائد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: من غير مقدم ولا فوائد امتلك محل بالعاصمة واستمتع بالعائد - في القاهرة مصر

من غير مقدم ولا فوائد امتلك محل بالعاصمة واستمتع بالعائد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية الجديدة بمساحة 59م بدون مقدم ومش هتدفع اي فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

496,000 جنيه

6/5/2020
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