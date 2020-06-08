امتلك محل بارضيات رخام فى Masa Mall

(للبيع)
|امتلك محلك فى Masa Mall بارضيات رخام امام فندق الماسة وقريب من الحى الدبلوماسى والحى الحكومى بمساحات مختلفة باكبر عائد استثمارى سنوى لحد الاستلام بانظمة سداد مختلفة واطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى Masa Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060435
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