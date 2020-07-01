امتلك محلك واستلم فايدتك لحد الاستلام فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|استلم فايدتك لحد الاستلام وامتلك محلك بالعاصمة الادارية قريب من الحى الحكومى وقريب من منطقتي R7 &R 8 بالمساحة اللى تعجبك وبالتشطيب اللى يريحك باطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون اى فوائد يلا كلمنى ع 01201135481 وامتلك محلك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|247,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062001
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