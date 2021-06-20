امتلك محلك متشطب بالكامل بمنطقة مميزة فى الداون تاون بالعاصمة الادارية

ابنى مستقبلك بالعاصمة الادارية و امتلك محلك تشطيب كامل متجهز بالفرش وكمان بعائد استثمارى كبير محل 40 م بالدور الاول ع بعد دقائق من النهر الاخضر و بالقرب من ارض المعارض و دار الاوبرا بمقدم 474 الف و الباقى باقساط تصل الى 9 سنين من غير فوائد و المول مزود بكاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة كل ده عندنا فى باجواد مول بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 واعرف العروض والمفاجأت فى باجواد مول بالعاصمة الادارية