امتلك محلك متشطب بالكامل بمنطقة مميزة فى الداون تاون بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|ابنى مستقبلك بالعاصمة الادارية و امتلك محلك تشطيب كامل متجهز بالفرش وكمان بعائد استثمارى كبير محل 40 م بالدور الاول ع بعد دقائق من النهر الاخضر و بالقرب من ارض المعارض و دار الاوبرا بمقدم 474 الف و الباقى باقساط تصل الى 9 سنين من غير فوائد و المول مزود بكاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة كل ده عندنا فى باجواد مول بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 واعرف العروض والمفاجأت فى باجواد مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ياجودا مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|474,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097489
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