امتلك محلك قريب من دار الاوبرا فى لافاييت مول

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: امتلك محلك قريب من دار الاوبرا فى لافاييت مول - في القاهرة مصر

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فى LaFayette mall هتمتلك محل فى حى الداون تاون بالعاصمة الادارية 37 م بالدور 2 قريب من دار الاوبرا وامام فندق الماسة بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخلى استثمارك مضمون بالعاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 463,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/8/2020
رقم الإعلان: 2065462
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