امتلك محلك قريب من اكبر كثافة سكانية بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك محلك 27 م بالدور 3 قريب من اكبر كثافة سكانية مابين R3 و R2 وع واجهة مميزة لبرج ايفيل واستمتع بكل خدمات المول المميزة أكبر AQUARIUM و Dolphin Show بالعاصمة الإدارية الجديدة - مجمع مطاعم Open FOOD COURT - منطقة ملاهي للأطفال KIDS AREA - مسرح STAGE للعروض المختلفة كل ده واكتر عندنا فى باريس مول باطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048499
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