امتلك محلك قريب من اكبر كتل سكانية فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|يلا وقبل اى حد امتلك مكانك التجارى فى Masa Mall بمساحات تبدا من 20 م تشطيب رخام ومحارة باميز موقع فى العاصمة الادارية قريب من اكبر كتل سكانية زى R7 و R8 والحى الحكومى وحى الاعمال وامام فندق الماسة باكبر عائد سنوى لحد الاستلام وباقساط مريجة جدا وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واحجز مكانك فى مول الماسة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060169
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