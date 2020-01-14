امتلك محلك ف العاصمة دور ارضي بأقل سعر وبدون مقدم

(للتقسيط)
|باقل سعر في العاصمة امتلك محلك التجاري بأميز مول بالعاصمة دور ارضي وبمساحة 40م بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ويميز انه امام وزارة المالية بالحي الحكومي والمالي وجمب جميع مقرات البنوك الرئيسية وامام مجمع سينما واكبر مكتبة بالشرق الاوسط اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في مول sixty
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|460,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048998
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