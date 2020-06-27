امتلك محلك فى بيراميدز مول و استمتع باجمل واكبرحوض سمك فى العاصمة

(للتقسيط)
|امتلك محلك فى اكبر مول في الشرق الاوسط علي مساحة 45000 متر واستمتع باكبر حوض سمك فى العاصمة ومنطقة تزحلق ع الماء باكبر عائد استثمارى وباقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى بيراميدز مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|314,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061674
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