(للبيع)
|امتلك محلك فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية قريب من حى الوزارات وامام فندق الماسة مباشرة وبجانب البنوك وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل باكبر عائد استثمارى و بتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اول مول تجارى بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|179,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063380
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