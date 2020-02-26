امتلك محلك بدون فوائد في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)
|امتلك محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة واكبر مجمع سينما ومسارح وامام اكبر شبكة مواصلات وبها ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق ومساحة محلك 50م باتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم ولتفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994 او سيب رقمك واحنا هنكلمك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054434
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