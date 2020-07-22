امتلك محلك بجوار احياء سكنية فاخرة بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك محلك بجوار احياء سكنية فاخرة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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بجوار ارقى الاحياء السكنية ال R7 و R8 امتلك محلك 56 م بالدور 4 واستمتع بكل خدماتك المميزة منطقة المطاعم ومجمع السينمات والتزحلق ع الماء وخد اعلى عائد سنوى لحد الاستلام كل ده واكتر فى بيراميدز مول يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باميز مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 252,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063596
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