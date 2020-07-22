امتلك محلك بجوار احياء سكنية فاخرة بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|بجوار ارقى الاحياء السكنية ال R7 و R8 امتلك محلك 56 م بالدور 4 واستمتع بكل خدماتك المميزة منطقة المطاعم ومجمع السينمات والتزحلق ع الماء وخد اعلى عائد سنوى لحد الاستلام كل ده واكتر فى بيراميدز مول يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باميز مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|252,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063596
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