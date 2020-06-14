امتلك محلك بالعاصمة امام الخدمات الحكومية واستثمر براحتك

(للتقسيط)
|امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحسن فرصة للأستثمار واكبر عائد ممكن و ده لان المحل موجود في اميز مول في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح وبالقرب من دار الاوبرا المصرية الجديدة ومساحة المحل 87م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد يلا مستني ايه الحق الفرصة وكلمنا علي 01279848994 واعرف اسم المول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|823,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060807
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