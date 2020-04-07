امتلك محلك بالعاصمة امام اكبر شبكة مواصلات

(للتقسيط)
|امتلك محلك التجاري بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة بالعاصمة الادارية الجديدة وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح ومحلك 87م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|823,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057770
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