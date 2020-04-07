امتلك محلك بالعاصمة امام اكبر شبكة مواصلات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك محلك بالعاصمة امام اكبر شبكة مواصلات - في القاهرة مصر

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امتلك محلك التجاري بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة بالعاصمة الادارية الجديدة وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح ومحلك 87م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 823,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057770
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17/3/2020
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17/3/2020
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17/3/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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17/3/2020
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شقة للبيع مشطبة بالكامل مع عضوية النادي في كمبوند كابيتال هايتس 2

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- في القاهرة مصر

شقة للبيع متشطبة بالكامل مع عضوية النادي و جراج خاص ليك كل المميزات ديه في بكمبوند كابيتال هايتس 2 ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,574,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: محلك التجاري في العاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد - في القاهرة مصر

محلك التجاري في العاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك التجاري بمول ميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة وهو مول sixty ومحلك امام وزارة المالية مبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: محل للبيع في مول sixty امام وزارة المالية بالعاصمة - في القاهرة مصر

محل للبيع في مول sixty امام وزارة المالية بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محل تجاري للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty امام وزارة المالية مباشرة واكبر مجمع سينما ومسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

520,000 جنيه

15/3/2020
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عايز استثمار ونجاح وعائد اكبر كل ده هتلاقيه بمحلك بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اكبر عائد واستثمار ونجاح هتلاقيه في محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty والمحل بالحي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

690,000 جنيه

14/3/2020
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محل للبيع في مول زها بارك متشطب سوبرلوكس بالتكيفات

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- في القاهرة مصر

- موقع zaha park بمنطقه Mu23 على الشارع الرئيسى لمحور الأمل قطعه E15 بجانب مسجد و في جاردن وبعديها .
العنوان:

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277,000 جنيه

11/3/2020
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